Загальна мобілізація в Україні: чи доведеться воювати всім – розповіли у Раді

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки заявив, що якщо Україна стоятиме перед загрозою втратити державність, то підуть воювати всі.

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На сьогодні, усі механізми мобілізації відбуваються згідно чинного законодавства, однак у разі необхідності, – воювати підуть всі, оскільки обов'язок кожного чоловіка – захищати свою країну, – повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв'ю «Новини.LIVE».

За висловами Чернєва, наразі зміни до закону про мобілізацію не плануються, тож система діятиме відповідно до попередньо прийнятих норм.

«З нашого боку ми робимо те, щоб вона реально працювала, а не корумпувала воєнкомів через ухилення від мобілізації. Наше завдання зробити так, щоб правила й умови були для всіх, і ми працюємо над цим», – сказв народний обранець.

Щодо можливості того, що всі військовозобов'язані будуть змушені воювати, він зазначив, що це залежатиме від тривалості війни та ресурсів, які рф витратить на її подовження.

За його словами, четверта черга мобілізації передбачає, що мобілізацію всіх чоловіків, однак наразі в Україні триває друга черга мобілізації.

Народний депутат підкреслив, що у випадку реальної загрози державі, всі чоловіки відчувають обов'язок захищати свою країну, оскільки це відповідає їхнім національним обов'язкам.

«Однак на сьогоднішній день ми про цей варіант не говоримо. У нас є ресурс стримувати росіян на сході та півдні України», – зазначив політик.

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