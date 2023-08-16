Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС вирішить питання відрядження судді у Київський апеляційний суд

У 2023 році у відставку звільнились 18 суддів Київського апеляційного суду.

САП хоче розпочати боротьбу з латентними корупціонерами

Але для цього Антикорупційній прокуратурі потрібні нові прокурори та повноваження.

У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.

Прокурора САП у справі Князєва Олександра Омельченка відправили працювати в обласну прокуратуру

Прокурор САП Олександр Омельченко, який представляв обвинувачення у справі Всеволода Князєва, більше не прокурор САП.

Кабмін зможе вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення у держпідприємств без їх згоди: парламент змінив Земельний кодекс

Верховна Рада ухвалила зміни до земельного законодавства, які змінюють підходи до вилучення земельних ділянок.

  1. В Україні

Загальна мобілізація в Україні: чи доведеться воювати всім – розповіли у Раді

19:35, 16 серпня 2023
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки заявив, що якщо Україна стоятиме перед загрозою втратити державність, то підуть воювати всі.
Загальна мобілізація в Україні: чи доведеться воювати всім – розповіли у Раді
Джерело фото: Depositphotos

На сьогодні, усі механізми мобілізації відбуваються згідно чинного законодавства, однак у разі необхідності, – воювати підуть всі, оскільки обов'язок кожного чоловіка – захищати свою країну, – повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв'ю «Новини.LIVE».

За висловами Чернєва, наразі зміни до закону про мобілізацію не плануються, тож система діятиме відповідно до попередньо прийнятих норм.

«З нашого боку ми робимо те, щоб вона реально працювала, а не корумпувала воєнкомів через ухилення від мобілізації. Наше завдання зробити так, щоб правила й умови були для всіх, і ми працюємо над цим», – сказв народний обранець.

Щодо можливості того, що всі військовозобов'язані будуть змушені воювати, він зазначив, що це залежатиме від тривалості війни та ресурсів, які рф витратить на її подовження.

За його словами, четверта черга мобілізації передбачає, що мобілізацію всіх чоловіків, однак наразі в Україні триває друга черга мобілізації.

Народний депутат підкреслив, що у випадку реальної загрози державі, всі чоловіки відчувають обов'язок захищати свою країну, оскільки це відповідає їхнім національним обов'язкам.

«Однак на сьогоднішній день ми про цей варіант не говоримо. У нас є ресурс стримувати росіян на сході та півдні України», – зазначив політик.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду