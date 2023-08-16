Всеобщая мобилизация в Украине: придется ли воевать всем – рассказали в Раде

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности заявил, что если Украина будет стоять перед угрозой потерять государственность, то пойдут воевать все.

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На сегодня, все механизмы мобилизации происходят согласно действующему законодательству, однако в случае необходимости, – воевать пойдут все, поскольку обязанность каждого мужчины – защищать свою страну, – сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью «Новини.LIVE».

По словам Чернева, пока изменения в закон о мобилизации не планируются, поэтому система будет действовать в соответствии с предварительно принятыми нормами.

«С нашей стороны мы делаем то, чтобы она реально работала, а не коррумпировала военкомов из-за уклонения от мобилизации. Наша задача сделать так, чтобы правила и условия были для всех, и мы работаем над этим», – сказал народный избранник.

Относительно возможности того, что все военнообязанные будут вынуждены воевать, он отметил, что это будет зависеть от продолжительности войны и ресурсов, которые рф потратит на ее продление.

По его словам, четвертая очередь мобилизации предусматривает, что мобилизацию всех мужчин, однако сейчас в Украине продолжается вторая очередь мобилизации.

Народный депутат подчеркнул, что в случае реальной угрозы государству, все мужчины чувствуют обязанность защищать свою страну, поскольку это соответствует их национальным обязанностям.

«Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим. У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины», – отметил политик.

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