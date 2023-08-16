Громадянам рф і білорусі планують заборонити голосувати на виборах в Естонії

Естонський уряд хоче тимчасово заборонити громадянам росії та білорусі, голосувати на місцевих виборах.

Джерело фото: AFP

Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроєкт про обмеження права жителів із громадянством рф і білорусі, які є резидентами Естонії, на участь у місцевих виборах, – повідомляє ERR.

Очкується, що найближчим часом міністр юстиції Каале Лаанет представить проект партнерам по коаліції та громадськості.

У проєкті закону йдеться, що за нинішніх умов таке право росіян в Естонії створює загрози для внутрішнього спокою та національної безпеки, тому що Естонія не може гарантувати, що місцеві росіяни «вільні від впливу країни свого громадянства».

Законопроєкт внесе поправку до Закону про вибори, згідно з якою іноземець, який є громадянином іноземної держави, визнаної Європейським парламентом країною-агресором, не може брати участь у голосуванні. Ці ж правки стосуються і громадян білорусі.

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