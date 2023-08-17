Продолжают ли компании выплачивать зарплату ІТ-шникам, которые сейчас на фронте: объяснение

Часть ІТ-компаний урезала зарплату военным, еще некоторые вообще прекратили выплаты.

Источник фото: Генштаб ЗСУ

После начала полномасштабного вторжения рф, значительное количество работников украинских IT-компаний ушли в ВСУ. Однако, некоторые работодатели решили внести изменения в условия выплаты заработной платы для сотрудников, находящихся на фронте, – сообщает DOU.

Так, некоторые работодатели, игнорируя законодательство, уменьшили или вообще прекратили выплаты зарплаты для своих сотрудников, находящихся в составе Вооруженных Сил Украины. Закон прямо предусматривает обязанность хранения заработной платы работникам, которые вступили на фронт.

За полгода количество специалистов по информационным технологиям, которые защищают Украину, осталось практически неизменным. Более половины из 50 ведущих IT-компаний имеют до 50 сотрудников, которые сейчас находятся на фронте.

Несмотря на это, некоторые компании уже изменили условия оплаты труда для своих сотрудников, которые находятся на военной службе. Две компании даже решили прекратить выплату зарплаты этим сотрудникам.

Среди других крупных компаний, где уже поступили отчеты, у двух из них на фронте воюет до 500 сотрудников, а другая компания сообщила об около 200 человек. Все еще полностью выплачивать заработную плату тем IT-специалистам, которые воюют за Украину, продолжают 24 компании. Среди них было 27 компаний еще зимой.

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