В Херсоні водій відбувся офіційним застереженням за наліпки прапора та герба рф

Правоохоронці оголосили офіційне застереження мешканцю Херсона, який їздив на автомобілі з наліпками російських прапорів та надписом «ХерсонЬ».

Джерело фото: ГУ Нацполіції у Херсонській області

У Херсоні чоловіку, який їздив на автомобілі з наліпками прапорів рф і з надписом «ХерсонЬ», оголосили офіційне застереження, – повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Спочатку автівка «засвітилася» у соціальних мережах. Потім на пошук транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі поліції Херсонщини.

«ЗАЗ-Ланос» працівники патрульної поліції зупинили на одній з вулиць Херсона. На автомобілі інспектори дійсно побачили наклеєні на бампері прапор та герб країни-агресора з надписом «ХерсонЬ».

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції та повідомили співробітників СБУ.

Правоохоронцям 73-річний житель Тягинки Бериславського району пояснив, що пошкодив бампер затулив подряпини наліпками.

Наліпки з прапором і гербом рф були вилучені, а чоловіка доправили до відділу поліції для встановлення його особи та перевірки.

Співробітники СБУ оголосили чоловіку офіційне застереження про неприпустимість подальших протиправних дій, які шкодять державній безпеці України, та попередили про кримінальну відповідальність, передбачену за злочини проти основ національної безпеки.

У разі продовження протиправної діяльності дії чоловіка кваліфікуватимуться за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

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