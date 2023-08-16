Нові можливості GPT-4: довгі документи не займатимуть багато часу

OpenAI оголосила про свої наміри впровадити GPT-4 у якості платного сервісу для модерації контенту.

Джерело фото: Texty.org

Наразі GPT-4 вже успішно використовується компанією для покращення власної політики контенту та системи маркування, і тепер команда OpenAI прагне використовувати її переваги порівняно зі стандартними методами модерації, – повідомляє OpenAI.

Однією з ключових переваг GPT-4 є його нейтральна інтерпретація інформації та швидке освоєння нових норм і правил. Здатність GPT-4 швидко вчитися та впроваджувати нові настанови може кардинально змінити підхід до контент-модерації.

GPT-4 також буде здатний інтерпретувати правила та нюанси в довгих документах щодо контент-політики та миттєво адаптуватися до оновлень політики, що призводить до більш послідовного маркування.

Будь-хто, хто має доступ до OpenAI API, може застосувати цей підхід для створення власної системи модерації за допомогою ШІ.

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