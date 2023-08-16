Україна домовилася із американськими та британськими партнерами зосередитись на дронах у війні з рф

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся із американськими та британськими партнерами.

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Під час зустрічі із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі, вище військове командування України домовилося у посиленні забезпечення української армії дронами, – повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

У переговорах з української сторони брали участь начальник Генштабу, заступник Залужного, командувач ВМС, перший заступник міністра оборони та начальник ГУР. Вони висвітлили плани ЗСУ на найближче майбутнє та в довгостроковій перспективі. Особлива увага була приділена розгляду можливих дій противника.

«Окремо зупинилися на потребах військових підрозділів: боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування – це те, що необхідно. Також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак», – розповів Залужний.

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