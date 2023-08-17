Англійський «Манчестер Сіті» вперше виграв Суперкубок УЄФА

«Манчестер Сіті» став володарем Суперкубку УЄФА після того, як переміг іспанську «Севілью».

У середу, 16 серпня, «Манчестер Сіті» та «Севілья» зійшлися у матчі за Суперкубок УЄФА.

Новим місцем матчу за Суперкубок УЄФА-2023 став стадіон «Георгіос Караїскакіс» у грецькому місті Пірей.

За результатом поєдинку, англійський «Ман Сіті» вперше у своїй історії став володарем Суперкубка УЄФА.

«Манчестер Сіті» – «Севілья» – 1:1 (у серії пенальті – 5:4)

Голи: Палмер, 63 - Ен-Несірі, 25.

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Аке, Гвардіол, Аканджі, Вокер, Родрі, Ковачіч, Гриліш, Палмер (Альварес, 85), Голан

«Севілья»: Бону, Акунья, Гудель, Баде, Навас (Монтіель, 83), Ракітіч, ​​Хордан, О.Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3), Окампос, Ен-Несірі (Рафа Мир , 90+3)

Матч за Суперкубок УЄФА – щорічна зустріч переможців Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Минулого єврокубкового сезону «Манчестер Сіті» у фіналі Ліги чемпіонів обіграв «Інтер» (1:0), а «Севілья» у вирішальному матчі Ліги Європи переграла «Рому». «Ман Сіті» вперше у своїй історії завоював Суперкубок УЄФА.

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