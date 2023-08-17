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Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Нові плани ВККС – конкурси для кандидатів та діючих суддів, відновлення кваліфікаційного оцінювання та доля резерву на посади суддів

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів розповіли, чого очікувати від Комісії до кінця 2023 року та закликали кандидатів на посади суддів взяти участь у найближчому конкурсі.

АРМА пропонує, щоб ВАКС направляв АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи

АРМА: Паралельність санкційного і кримінального процесів також ускладнює пошук управителів на активи, оскільки можливість їх подальшого стягнення є фактором непередбачуваності та додаткового ризику для потенційного управителя.

За виготовлення порнографії з насильницькими діями буде загрожувати штраф до 85 тисяч грн, обмеження волі до 5 років або позбавлення – до 3: депутати внесли законопроект

Виготовлення або збут екстремальної порнографії, зокрема, яка містить зображення насильницьких дій, народні депутати пропонують карати штрафом від 51 тисячі до 85 тисяч грн або обмеженням волі до 5 років або позбавленням волі до 3 років.

Могли б надати для лікування військових та розміщення ВПО, але банкротили: під час засідання Ради суддів озвучили шокуючі факти стосовно санаторію «Шкло»

Рада суддів провела дослідження, чому керівництво ДСА не заперечувало проти передачі на приватизацію санаторію «Шкло», який має дозвіл на видобування торф’яних грязей і мінеральних лікувальних вод, і закривало очі на те, що об’єкт занепадає.

  1. Суспільство

Англійський «Манчестер Сіті» вперше виграв Суперкубок УЄФА

09:13, 17 серпня 2023
«Манчестер Сіті» став володарем Суперкубку УЄФА після того, як переміг іспанську «Севілью».
Англійський «Манчестер Сіті» вперше виграв Суперкубок УЄФА

У середу, 16 серпня, «Манчестер Сіті» та «Севілья» зійшлися у матчі за Суперкубок УЄФА.

Новим місцем матчу за Суперкубок УЄФА-2023 став стадіон «Георгіос Караїскакіс» у грецькому місті Пірей.

За результатом поєдинку,  англійський «Ман Сіті» вперше у своїй історії став володарем Суперкубка УЄФА.

«Манчестер Сіті» – «Севілья» – 1:1 (у серії пенальті – 5:4)

Голи: Палмер, 63 - Ен-Несірі, 25.

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Аке, Гвардіол, Аканджі, Вокер, Родрі, Ковачіч, Гриліш, Палмер (Альварес, 85), Голан

«Севілья»: Бону, Акунья, Гудель, Баде, Навас (Монтіель, 83), Ракітіч, ​​Хордан, О.Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3), Окампос, Ен-Несірі (Рафа Мир , 90+3)

Матч за Суперкубок УЄФА – щорічна зустріч переможців Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Минулого єврокубкового сезону «Манчестер Сіті» у фіналі Ліги чемпіонів обіграв «Інтер» (1:0), а «Севілья» у вирішальному матчі Ліги Європи переграла «Рому». «Ман Сіті» вперше у своїй історії завоював Суперкубок УЄФА.

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