Єврокомісія передасть Україні та Молдові 135 млн євро, що передбачалися рф та Білорусі

Рішення скасувати спочатку передбачуване співробітництво з росією та Білоруссю через програми Interreg є результатом жорстокої війни рф проти України.

Фото: 24 канал

Європейська комісія вирішила перерахувати Україні та Молдові 135 мільйонів євро, які раніше передбачалось надати росії та Білорусі у межах програми Interreg NEXT на 2021-2027 роки. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Як зазначила комісарка з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра, «рішення скасувати передбачену раніше співпрацю з росією та Білоруссю в рамках програм Interreg є результатом жорстокої війни рф проти України».

«Я рада, що кошти, які ми спочатку планували виділити на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС і місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдовськими партнерами», – уточнила вона.

Додається, що фінансування може підтримати «Смугу солідарності» та розвиток транскордонного транспортного сполучення, послуги охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також посилить інституційну спроможність українських та молдовських органів державної влади.

Крім того, наголошується в повідомленні, участь у програмах Interreg також приносить обом країнам переваги в адміністративній спроможності та досвід в управлінні та впровадженні фондів ЄС.

ЄК також вирішила, що регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з рф та Білоруссю, можуть брати участь в інших чинних програмах Interreg.

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