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Підвищення тарифів на електроенергію поки не досягло мети, заборгованість залишається, — Герус

09:30, 17 серпня 2023
Підвищення тарифів на електроенергію для населення та встановлення максимальних цін на ринку не досягли поставленої мети з покращення фінансового становища енергетичного сектору.
Підвищення тарифів на електроенергію поки не досягло мети, заборгованість залишається, — Герус

Ухвалені рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення та встановлення максимальних цін на ринку електроенергії на даний момент не супроводжуються очікуваним зростанням ліквідності цього сектору. Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Герус під час Business Breakfast від Forbes Ukraine.

За його словами, такі заходи не досягли поставленої мети з покращення фінансового становища енергетичного сектору.

«Рішення по тарифам і прайс-кепам були для того, щоб наповнити ліквідність ринку, щоб усі платили за спожиту електроенергію та щоб рівень боргів зменшився. У результаті минуло майже два місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається. І це дуже погано, бо тоді виникає питання: заради чого все це робилося, коли ліквідність на енергоринку не покращала щодо того, що було до підвищення тарифів?» – сказав Герус.

Однією з причин він назвав неспроможність водоканалів, у собівартості виробництва яких електроенергія становить 30-40%, оплачувати спожитий ресурс, а причиною цього – недостатні тарифи на їхні послуги.

«Наразі водоканали справді погіршили свої платежі за електроенергію, але залишити міста без води теж не можна. Як результат, почали збільшуватися борги контрагентів перед «Укренерго», а компанія, зі свого боку, почала нарощувати свої борги перед генерацією на балансуючому ринку. Так що це проблема не лише водоканалів, а й енергетики», – сказав голова Комітету Ради.

Ще однією причиною заборгованості на ринку електроенергії він назвав недостатній рівень платежів з боку НАЕК «Енергоатом» у рамках спецзобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПЗГ).

«Багато залежить від «Енергоатома». На нього покладено ПСО по населенню. Десь він має дати електроенергію, десь компенсувати різницю в тарифах та ринковій ціні електроенергії грошима. Якщо «Енергоатом» починає платити краще, тоді борги на ринку будуть зменшуватися. Поки що він краще платити не став», – зауважив Герус.

При цьому він зазначив, що «це питання відповідальності та чесності».

«Коли до тебе приходить більше грошей, тобі хочеться їх залишити, а не платити далі», – сказав нардеп. 

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