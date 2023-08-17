США підштовхують Іран припинити продаж «шахедів» росії: обіцяють пом’якшити санкції, — ЗМІ

США на непрямих переговорах із Іраном намагаються переконати Тегеран припинити постачання дронів-камікадзе російській стороні.

Сполучені Штати Америки намагаються переконати Іран припинити продавати росії ударні дрони, які москва використовує у війні проти України, та запасні частини для цих безпілотників. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, адміністрація Байдена порушувала це питання на непрямих переговорах з ісламським режимом у Катарі та Омані цього року, де відбувалося обговорення обміну ув'язненими, в результаті чого минулого тижня Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян з в'язниці під домашній арешт.

За словами іранського посадовця і ще однієї особи, поінформованої про переговори, США хочуть, щоб Іран припинив постачання безпілотників до росії, які москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для дронів.

Посадовець уточнив, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до москви з проханням припинити їх використання у війні проти України, але Вашингтон хоче «більш рішучих кроків».

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США дотримуються стратегії стримування, тиску і дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, а також притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини та «надання дронів росії для використання у війні проти України».

Іранський посадовець та ще одна особа, яка поінформована про переговори, розповіли, що учасники перемовин сподіваються досягти домовленості щодо деескалації. Для Ірану це означатиме згоду не збагачувати уран на більше ніж 60%, покращити співпрацю з МАГАТЕ та пообіцяти не нападати на американців.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.