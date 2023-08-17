Измена и побои: Бритни Спирс расстается с Сэмом Асгари после года в браке

Пара разъехалась и готовит документы на развод.

Звездная пара Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся после года в браке. Пара разъехалась и готовит документы на развод. Об этом сообщило издание TMZ.

Проинформированные источники сообщают, что неделю назад Сэм устроил Бритни грандиозный скандал из-за слухов, что она изменила ему. Правда это или нет, неизвестно, но Асгари поверил слухам.

И после громкой ссоры мужчина уехал из их дома и якобы готовит документы на развод.

Также издание отмечает, что подобная ссора между парами – далеко не редкость. Уже несколько месяцев у них все сложно, а Спирс во время скандала могла поднять руку на Асгаре.

Сэм и Бритни начали встречаться в 2016 году: парня пригласили сняться в одном из ее клипов. С тех пор они были практически неразлучны.

Мы писали, что 9 июля 2022 года Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари: бывший муж певицы пытался сорвать свадьбу.

Также пара подписала брачный контракт.

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