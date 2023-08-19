Налоговая и работодатели обсудили практические вопросы применения закона об особенностях налогообложения в период военного положения

Государственная налоговая служба и Федерация работодателей обсудили практические вопросы применения Закона Украины 3219.

Представители Государственной налоговой службы Украины и Федерации работодателей Украины обсудили практические вопросы применения Закона Украины от 30 июня 203 года №3219 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения». Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«Сегодня для нас коммуникация является первоочередной задачей. Ведь как превентивная мера коммуникация может заранее решить проблемные вопросы и нивелировать их. Поэтому мы открыты к сотрудничеству с ассоциациями и организациями, представляющими интересы бизнеса, для разработки таких вопросов, проведения дискуссий и обсуждений. ГНС имеет большой перечень инструментов, которые позволяют коммуницировать с плательщиками в разных форматах», – отметил и.о. о. заместителя Председателя ГНС Евгений Сокур.

Он акцентировал внимание присутствующих на работе обновленного Контакт-центра и коммуникационных налоговых платформ, которые позволяют плательщикам оперативно получить помощь в решении вопросов налоговой сферы.

В ходе встречи представители ГНС разъяснили основные нормы Закона 3219, частично восстанавливающего правила налогообложения довоенного периода. В частности, отменена возможность для физических лиц – предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% суммы дохода. Автоматически восстановлены права и обязанности плательщика НДС при переходе с упрощенной системы с особенностями налогообложения на общую систему налогообложения, частично сняты ограничения на проведение проверок, восстановлено проведение отдельных видов проверок и т.п.

Также для налогоплательщиков и контролирующих органов возобновлено течение сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, по предоставлению индивидуальных налоговых консультаций, рассмотрению жалоб налогоплательщиков, предоставлению налогоплательщиками ответов на запросы контролирующих органов и т.п.

Кроме того, участники мероприятия обсудили вопросы детенизации рынка алкоголя и табака, рассмотрели практику рассмотрения жалоб по налоговым уведомлениям решений о начислении пени за несвоевременный возврат валютной выручки.

Налоговики рассмотрели отдельные кейсы и ответили на вопросы участников встречи.

Также представители ГНС и Федерации работодателей Украины договорились о дальнейшем проведении секторальных совещаний по наиболее актуальным вопросам налогообложения.

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