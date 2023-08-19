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У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.

Поняття «повторюваність» як підстава для застосування санкції з боку Держпраці, - позиція ВС

Верховний Суд розʼяснив поняття «повторюваності» як умови застосування до правопорушника санкції, передбаченої абзацом третім частини другої статті 265 КЗпП України.

Верховний Суд висловився стосовно доказового значення інформації, отриманої з сервісу Google Maps

Враховуючи сучасний розвиток інформаційних та цифрових технологій, дані з Google Maps можна вважати допустимим та достовірними доказами, оскільки вони збираються з різних джерел, - позиція Верховного Суду.

Верховна Рада збирається змінити закон про національні меншини, щоб привести його у відповідність до висновку Венеційської комісії

Зокрема, пропонується встановити, що окремі обмеження права на використання мови національної меншини не застосовуються до мови держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, з моменту відповідного визнання та протягом 5 років з дня прийняття Верховною Радою рішення про скасування такого статусу.

Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

  1. В Україні

Зеленський показав наслідки удару по Чернігову, відео

12:42, 19 серпня 2023
Армія рф завдала ракетного удару по Чернігову, є поранені та загиблі.
Зеленський показав наслідки удару по Чернігову, відео

Сьогодні росія вдарила балістичними ракетами в центр Чернігова. В результаті обстрілу, є поранені та загиблі, – повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних…», – йдеться у повідомленні.

Він додав, що рятувальники, поліція, медики працюють на місці трагедії.

Він також зазначив, щоРакетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна об'єднує світ проти терористичної росії.

«Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ», – сказав глава держави.

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