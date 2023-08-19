Зеленський показав наслідки удару по Чернігову, відео

Армія рф завдала ракетного удару по Чернігову, є поранені та загиблі.

Сьогодні росія вдарила балістичними ракетами в центр Чернігова. В результаті обстрілу, є поранені та загиблі, – повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних…», – йдеться у повідомленні.

Він додав, що рятувальники, поліція, медики працюють на місці трагедії.

Він також зазначив, щоРакетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна об'єднує світ проти терористичної росії.

«Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ», – сказав глава держави.

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