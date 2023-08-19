У науково-дослідному центрі МВС відбулася детонація вибухонебезпечних предметів – Ігор Клименко

У науково-дослідному центрі МВС провели експертизу, причина вибуху – детонація, – Ігор Клименко.

Джерело фото: Тelegram / Ігор Клименко

На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні відбулась детонація вибухонебезпечних предметів, в результаті чого виникла пожежа, – повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У науково-дослідному центрі МВС, де стався вибух, проводили експертизу. На жаль, відбулася детонація,.

«Інформація про причини уточнюється. Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та п'ять одиниць техніки гарнізонів Київської області та міста Києва задіяні до гасіння вогню», – йдеться у повідомленні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці в районі Кільцевої дороги стався потужний вибух. Зі сторони області у промисловій зоні спалахнула пожежа.

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