Момент влучання по драмтеатру в Чернігові потрапив на камеру: відео

На момент удару у Чернігівському драмтеатрі проходила виставка виробників дронів.

У мережі показали відео удару російської ракети по центру Чернігова.

Російська армія атакувала центр Чернігова балістичною ракетою «Іскандер-М» по обласному драмтеатрі, є руйнування, загиблі і поранені.

У мережі зазначають, що на момент удару у Чернігівському драмтеатрі проходила виставка виробників дронів. Місце та час проведення виставки було публічно анонсовано заздалегідь.

Кадри з місця прильоту в центрі Чернігова. За інформацією Чернігівської міськради вже відомо про 6 загиблих.

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