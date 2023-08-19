Оновлено версію програмного забезпечення безоплатного ПРРО

Державна податкова служба України повідомляє про оновлення версії програмного забезпечення безоплатного ПРРО від ДПС для операційних систем Android та iOS.
У оновленій версії:
- додано можливість використання КЕП у форматі .pfx;
- удосконалено механізм повернення з ПРРО, що використовується, чеків, які були сформовані іншим ПРРО, що належить/належав одному суб'єкту господарювання;
- виключено обмеження щодо перегляду чеків у модулі «Історія операцій», сума яких перевищує 1 млн грн;
- удосконалено функціонал щодо перевірки стабільності інтернет-з’єднання та з’єднання з Фіскальним сервером контролюючого органу при виході ПРРО з режиму офлайн.
Зазначається, що проєкт EU4PFM допомагає впроваджувати реформу ПРРО в Україні, надаючи експертну та фінансову підтримку щодо розробки і вдосконалення ІТ-рішень для ПРРО.
Раніше ми писали, яка відповідальність за порушення РРО законодавства під час воєнного стану.
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