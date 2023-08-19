Оновлено версію програмного забезпечення безоплатного ПРРО від ДПС для операційних систем Android та iOS.

Державна податкова служба України повідомляє про оновлення версії програмного забезпечення безоплатного ПРРО від ДПС для операційних систем Android та iOS.

У оновленій версії:

додано можливість використання КЕП у форматі .pfx;

удосконалено механізм повернення з ПРРО, що використовується, чеків, які були сформовані іншим ПРРО, що належить/належав одному суб'єкту господарювання;

виключено обмеження щодо перегляду чеків у модулі «Історія операцій», сума яких перевищує 1 млн грн;

удосконалено функціонал щодо перевірки стабільності інтернет-з’єднання та з’єднання з Фіскальним сервером контролюючого органу при виході ПРРО з режиму офлайн.

Зазначається, що проєкт EU4PFM допомагає впроваджувати реформу ПРРО в Україні, надаючи експертну та фінансову підтримку щодо розробки і вдосконалення ІТ-рішень для ПРРО.

Раніше ми писали, яка відповідальність за порушення РРО законодавства під час воєнного стану.

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