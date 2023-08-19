Виставка дронів, що проходила у драмтеатрі Чернігова, з міською радою не погоджувалася

Міськрада зазначає, що жодних дозволів не надавалося.

Виставка дронів, яка проходила у Чернігові та була метою російського удару, з міською радою не погоджувалася. Про це повідомляє пресслужба міськради.

Жодних дозволів не надавалося.

«Офіційно.

Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося», — йдеться у повідомленні.

Організатор заходу запевняє, що виставку погодили з міською владою.

Однак на афіші виставки вказано ОВА, тож, ймовірно, дозвіл був від обласної адміністрації.

Раніше ми писали, що момент влучання по драмтеатру в Чернігові потрапив на камеру. Там проходила виставка виробників дронів.

Додамо, що МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

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