Про вибори заговорять після перемоги України – Віталій Безгін

Голова профільного підкомітету Віталій Безгін заявив, що вибори наразі не на часі, необхідно сконцентруватися на перемозі.

Джерело фото: Facebook / Віталій Безгін

До виборів ніхто не готується, усі мають сфокусуватися винятково на перемозі України у війні, — повідомив Голова підкомітету адміністративно-територіального устрою Комітету організації державної влади Віталій Безгін.

«Вибори варто проводити після завершення бойових дій, після нашої перемоги у війні. Зараз воєнний стан. Усі максимально сприяємо Збройним Силам України, щоб вони визволили нашу територію», – зазначив Голова підкомітету.

В даний час законодавство не має однозначного тлумачення. Ця ситуація вказує на необхідність внесення поправок до законів, навіть тоді, коли Україна буде на «фінішній прямій» до перемоги.

Він також зазначив, що наразі існує проблема з реєстрами виборців, особливо в контексті територій, що були або перебувають під тимчасовою окупацією.

Раніше, Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє провести вибори під час війни, і належить прийняти важливі рішення з цього питання.

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