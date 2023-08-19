Кабмін призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби

Уряд ухвалив рішення про призначення Науменко Наталії Миколаївни головою Державної міграційної служби України.

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому розглянули і кадрові питання. Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Так, уряд призначив Науменко Наталію Миколаївну головою Державної міграційної служби України.

Наталія Науменко народилася 7 грудня 1975 року у Києві. Протягом останніх років вона працює у Державній міграційній службі. Із 2018 року вона обіймала посаду першого заступника голови ДМС. Із 20 вересня 2021-го Науменко стала тимчасовою виконувачкою обов’язків голови служби.

Також Кабміном погоджено призначення:

- Гринчака Олександра Васильовича головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області;

- Фігеля Андрія Анатолійовича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;

- Харлова Олександра Олександровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

До того ж, урядом погоджено звільнення Крука Юрія Юрійовича з посади голови Одеської районної державної адміністрації Одеської області.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.