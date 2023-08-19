Кабмин одобрил изменения в закон о судоустройстве по соцстрахованию судей

В парламент внесут законопроект об изменениях по страхованию жизни и здоровью судей.

В субботу, 19 августа, Кабинет министров одобрили изменения в закон о судоустройстве по соцстрахованию судей. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект Закона «О внесении изменения в статью 141 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по социальному страхованию».

Законопроектом предлагается предусмотреть, что обязательное государственное страхование жизни и здоровья судей осуществляется в соответствии с ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», — отметил он.

Скорее всего, эти предложения фактически регулирования не изменят и связаны только с ликвидацией Фонда социального страхования.

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