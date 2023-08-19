Основные жертвы обстрела в Чернигове были вне драмтеатра, — Клименко

По словам Клименко, основные жертвы происшествия находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о текущей ситуации в Чернигове.

Так, правоохранители оцепили двор в центре Чернигова и совершают поквартирный обход домов. В городе работают дополнительные патрули.

Правоохранители документируют военное преступление российской федерации.

По словам Клименко, основные жертвы происшествия находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все находившиеся в драмтеатре вовремя спустились к укрытию. Работники Национальной полиции после оглашения воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие.

«За драмтеатром находится большой парк. Там с самого утра мамы гуляли со своими детьми. Цетральная площадь полностью была заставлена автомобильным транспортом. Наши спасатели вовремя прибыли по прилету ракеты и затушили эпицентр взрыва. Впоследствии вместе с полицейскими начали оказывать первую помощь гражданам», — отметил министр.

Ранее МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову.

Добавим, что организатор выставки дронов Мария Берлинская прокомментировала удар по Чернигову.

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