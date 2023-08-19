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Ракетний удар по Чернігову: росія зруйнувала дві пам'ятки архітектури

18:54, 19 серпня 2023
Вщент зруйновано Драматичний театр імені Т. Шевченка, пошкоджень зазнала П'ятницька церква.
Ракетний удар по Чернігову: росія зруйнувала дві пам'ятки архітектури

Внаслідок обстрілу російськими окупантами історичного центру міста Чернігова вщент зруйнований Драматичний театр імені Т. Шевченка, ще одна архітектурна пам'ятка національного значення зазнала пошкоджень. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначається, що внаслідок потрапляння російської ракети знищено вщент Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т. Шевченка - пам'ятку архітектури місцевого значення.

Крім цього, пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення П'ятницька церква. Вона віднесена до сфери відповідальності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».

У МКІП додали, що історичний центр міста з тисячолітньою історією Чернігова є кандидатом на внесення до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.   

Також повідомляється, що цьогоріч МКІП спільно з обласною та міською адміністраціями розпочали роботу над внесенням культурного ландшафту міста Чернігова до Переліку об'єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою.

«Росія як країна-терорист планомірно нищить культурну спадщину України, завдаючи непоправних втрат не тільки українській, а й світовій культурі. Вчергове закликаємо світову спільноту ізолювати агресора, а також нарешті позбавити Росію членства в ЮНЕСКО», - наголосили у Мінкульті.

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