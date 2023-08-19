Ракетный удар по Чернигову: россия разрушила два памятника архитектуры

Разрушен Драматический театр имени Т. Шевченко, повреждения получила Пятницкая церковь.

В результате обстрела российскими оккупантами исторического центра города Чернигова полностью разрушен Драматический театр имени Т. Шевченко, еще одна архитектурная достопримечательность национального значения получила повреждения. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Отмечается, что в результате попадания российской ракеты уничтожен полностью Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Т. Шевченко - памятник архитектуры местного значения.

Кроме этого, повреждения получила памятник архитектуры национального значения Пятницкая церковь. Она отнесена к сфере ответственности Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний».

В МКИП добавили, что исторический центр города с тысячелетней историей Чернигова является кандидатом на внесение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также сообщается, что в этом году МКИП совместно с областной и городской администрациями начали работу над внесением культурного ландшафта города Чернигова в Список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой.

«россия как страна-террорист планомерно уничтожает культурное наследие Украины, нанося непоправимые потери не только украинской, но и мировой культуре. В очередной раз призываем мировое сообщество изолировать агрессора, а также наконец-то лишить Россию членства в ЮНЕСКО», - подчеркнули в Минкульте.

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