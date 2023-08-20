Как уберечь себя во время продажи товаров онлайн и не стать жертвой мошенничества

Главным правилом является соблюдение правил платежной безопасности.

В Киберполиции рассказали украинцам, как уберечь себя при продаже товаров онлайн и не стать жертвой мошенничества.

Главным правилом является соблюдение правил платежной безопасности.

«Мошенник может действовать по такому сценарию: ищет объявление о продаже товаров на интернет-площадке, звонит по телефону или пишет продавцу в мессенджер», – говорят в полиции.

Затем аферист соглашается приобрести товар. Он уверяет, что оформил покупку с помощью сервиса доставки и предлагает продавцу перейти по индивидуальной ссылке.

Там якобы нужно указать данные своей карты для получения оплаты. Мошенники выпрашивают у продавца остаток средств на карте и смс-код от банка. Таким образом, аферисты присваивают средства со счетов.

«Чтобы ввести в заблуждение продавцов, злоумышленники создают мошеннические сайты, визуально похожие на настоящие сайты известных торговых интернет-площадок. На таких поддельных страницах также может быть форма общения в чате, ничего общего с реальной поддержкой соответствующего сервиса не имеет», – подчеркивают в Киберполиции.

Правоохранители рекомендуют обсуждать детали соглашения исключительно в чате торговой площадки или через ее приложение.

И не стоит вводить реквизиты платежных карт (CVV-код, срок действия карты) на незнакомых платформах и передавать посторонним указанную информацию другим способом.

Кроме того, можно проверить сайт онлайн-магазина на сервисе Киберполиции STOP FRAUD по ссылке или на сервисе Ассоциации ЕМА CheckMyLink.

В полиции напоминают: схема мошенничества может быть совершенно новой или хорошо скрытой. Поэтому нужно обязательно читать отзывы о продавце и искать историю работы онлайн-магазина.

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