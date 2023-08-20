Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Федор Вениславский: Украина сегодня является равноправным субъектом международной политики, мы выражаем свою точку зрения, которую принимают партнеры

Закулисные разговоры раздаются фоном уже полтора года, однако не думаю, что они приведут к консолидированным усилиям всех наших партнеров по принуждению Украины к переговорам, - Вениславский.

Как Совет судей допрашивал и. о. руководителя Государственной судебной администрации: хроника хаоса в ГСА

Непрозрачные премии аппаратов судов и ГСА, кадровые просчеты, юбилейные книги по случаю 20-летия ГСА, невыполнение решений РСУ.

Черниговский апелляционный суд в результате ракетного удара временно не сможет работать

Были повреждены четыре объекта правосудия, в частности, помещение Черниговского апелляционного суда, пострадал сотрудник ССО, находившийся на службе во время ракетного удара

В Украине появится Военная полиция, - Минобороны

В Минобороны сообщили, что на основе Военной службы правопорядка в ВСУ создадут Военную полицию.

Кто претендует на руководителя Службы судебной охраны: стали известны фамилии

Судебно-юридической газете стало известно, кто может возглавить Службу судебной охраны.

  1. В Украине

Как уберечь себя во время продажи товаров онлайн и не стать жертвой мошенничества

07:29, 20 августа 2023
Главным правилом является соблюдение правил платежной безопасности.
Как уберечь себя во время продажи товаров онлайн и не стать жертвой мошенничества

В Киберполиции рассказали украинцам, как уберечь себя при продаже товаров онлайн и не стать жертвой мошенничества.

Главным правилом является соблюдение правил платежной безопасности.

«Мошенник может действовать по такому сценарию: ищет объявление о продаже товаров на интернет-площадке, звонит по телефону или пишет продавцу в мессенджер», – говорят в полиции.

Затем аферист соглашается приобрести товар. Он уверяет, что оформил покупку с помощью сервиса доставки и предлагает продавцу перейти по индивидуальной ссылке.

Там якобы нужно указать данные своей карты для получения оплаты. Мошенники выпрашивают у продавца остаток средств на карте и смс-код от банка. Таким образом, аферисты присваивают средства со счетов.

«Чтобы ввести в заблуждение продавцов, злоумышленники создают мошеннические сайты, визуально похожие на настоящие сайты известных торговых интернет-площадок. На таких поддельных страницах также может быть форма общения в чате, ничего общего с реальной поддержкой соответствующего сервиса не имеет», – подчеркивают в Киберполиции.

Правоохранители рекомендуют обсуждать детали соглашения исключительно в чате торговой площадки или через ее приложение.

И не стоит вводить реквизиты платежных карт (CVV-код, срок действия карты) на незнакомых платформах и передавать посторонним указанную информацию другим способом.

Кроме того, можно проверить сайт онлайн-магазина на сервисе Киберполиции STOP FRAUD по ссылке или на сервисе Ассоциации ЕМА CheckMyLink.

В полиции напоминают: схема мошенничества может быть совершенно новой или хорошо скрытой. Поэтому нужно обязательно читать отзывы о продавце и искать историю работы онлайн-магазина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва