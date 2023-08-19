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Кабмин упростил процедуру трудоустройства водителей экстренной медицинской помощи

19:01, 19 августа 2023
Будущий водитель «экстренки» должен в течение последнего года работать водителем автомобиля определенной категории и обязан пройти 1 месяц специальной подготовки и стажировки.
Кабмин упростил процедуру трудоустройства водителей экстренной медицинской помощи

В субботу, 19 августа, Кабинет министров принял постановление, которым дал возможность водителям экстренной медицинской помощи и медицины катастроф трудоустроиться по упрощенной процедуре.

Принятое решение предусматривает, что для трудоустройства будущий водитель "экстренки" должен в течение последнего года работать водителем автомобиля определенной категории. Также он обязан пройти 1 месяц специальной подготовки и стажировки, и только после этого сможет приступить к работе.

Для сравнения, в будущем водители должны иметь 3 последних года непрерывного опыта на автомобиле соответствующей категории и после этого проходить еще 6 месяцев подготовки и стажировки.

«За почти полтора года полномасштабной войны наши бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работают на грани своих возможностей. К привычным круглосуточным вызовам добавились ежедневные чрезвычайные ситуации – спасение людей на местах вражеских «прилетов» и перевозка их в медучреждения. Кроме того, бригады первыми выезжают на деоккупированные территории, где в экстремальных условиях оказывают пациентам необходимую медицинскую помощь. Поэтому сейчас крайне важно убрать лишнюю бюрократию и усилить центры экстренки квалифицированными водителями», - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Правительства.

В настоящее время бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф существенно нуждаются в доукомплектовании водителями. По состоянию на конец прошлого года они были укомплектованы водителями на 79%, более 20% этих водителей - люди пенсионного возраста.

Для круглосуточного обеспечения украинцев качественной медицинской помощью, в сутки на одном автомобиле «экстренки» должно работать 4 бригады, соответственно - 4 водителя.

Принято решение об упрощении процедуры трудоустройства водителей будет действовать до конца военного положения и еще год после его прекращения.

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