Кабмін спростив процедуру працевлаштування водіїв екстреної медичної допомоги

Майбутній водій «екстренки» мав протягом останнього року працювати водієм автівки певної категорії, і зобов'язаний пройти 1 місяць спеціальної підготовки та стажування.

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дав можливість водіям екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працевлаштуватися за спрощеною процедурою.

Ухвалене рішення передбачає, що для працевлаштування майбутній водій “екстренки” мав протягом останнього року працювати водієм автівки певної категорії. Також він зобов'язаний пройти 1 місяць спеціальної підготовки та стажування і лише після цього зможе приступити до роботи.

Для порівняння, наразі майбутні водії повинні мати 3 останні роки безперервного досвіду на автівці відповідної категорії та після цього проходити ще 6 місяців підготовки та стажування.

«За майже півтора роки повномасштабної війни наші бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють на межі своїх можливостей. До звичних цілодобових викликів додалися щоденні надзвичайні ситуації - порятунок людей на місцях ворожих «прильотів» та перевезення їх до медзакладів. Окрім того, бригади першими виїжджають на деокуповані території, де в екстремальних умовах надають пацієнтам необхідну медичну допомогу. Тому зараз вкрай важливо прибрати зайву бюрократію та підсилити центри «екстренки» кваліфікованими водіями», - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання Уряду.

Наразі бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф суттєво потребують доукомплектування водіями. Станом на кінець минулого року вони були укомплектовані водіями на 79%, більше 20% з цих водіїв - люди пенсійного віку.

Для цілодобового забезпечення українців якісною медичною допомогою, за добу на одній автівці «екстренки» має працювати 4 бригади, відповідно - 4 водії.

Ухвалене рішення щодо спрощення процедури працевлаштування водіїв діятиме до кінця воєнного стану та ще рік після його припинення.

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