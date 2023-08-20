Головним правилом є дотримання правил платіжної безпеки.

У Кіберполіції розповіли українцям, як вберегти себе під час продажу товарів онлайн і не стати жертвою шахрайства.

Головним правилом є дотримання правил платіжної безпеки.

«Шахрай може діяти за таким сценарієм: шукає оголошення щодо продажу товарів на інтернет-майданчику, телефонує або пише продавцю в месенджер», – кажуть в поліції.

Потім аферист погоджується придбати товар. Він запевняє, що оформив покупку за допомогою сервісу доставки і пропонує продавцю перейти за індивідувальним посиланням.

Там нібито треба зазначити дані своєї карти для отримання оплати. Шахраї випитують у продавця залишок коштів на картці та смс-код від банку. Таким чином аферисти привласнюють кошти з рахунків.

«Щоб ввести в оману продавців, зловмисники створюють шахрайські сайти, які візуально схожі на справжні сайти відомих торгівельних інтернет-майданчиків. На таких підроблених сторінках також може бути форма спілкування в чаті, яка нічого спільного з реальною підтримкою відповідного сервісу не має», – підкреслюють у Кіберполіції.

Правоохоронці рекомендують обговорювати деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або через його додаток.

І не варто вводити реквізитів платіжних карток (CVV-код, термін дії картки) на незнайомих платформах та передавати стороннім зазначену інформацію в інший спосіб.

Крім того, можна перевірити сайт онлайн-магазину на сервісі Кіберполіції «STOP FRAUD» за посиланням чи на сервісі Асоціації «ЄМА» CheckMyLink.

У поліції нагадують: схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому треба обов’язково читати відгуки про продавця та шукати історію роботи онлайн-магазину.

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