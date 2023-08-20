Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Федір Веніславський: Україна сьогодні є рівноправним суб’єктом міжнародної політики, ми висловлюємо свою точку зору, яку приймають партнери

Закулісні розмови лунають фоном уже півтора року, проте не думаю, що вони призведуть до консолідованих зусиль усіх наших партнерів щодо змушування України до перемовин, - Веніславський.

Як Рада суддів допитувала в. о. керівника Державної судової адміністрації: хроніка хаосу в ДСА

Непрозорі премії апаратів судів та ДСА, кадрові прорахунки, ювілейні книжки з нагоди 20-річчя ДСА, невиконання рішень РСУ.

Чернігівський апеляційний суд внаслідок ракетного удару тимчасово не зможе працювати

Було пошкоджено чотири об’єкти правосуддя, зокрема, приміщення Чернігівського апеляційного суду, постраждав співробітник ССО, який був на службі під час ракетного удару.

В Україні з’явиться Військова поліція, - Міноборони

У Міноборони повідомили, що на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ створять Військову поліцію.

Хто претендує на очільника Служби судової охорони: стали відомі прізвища

Судово-юридичній газеті стало відомо, хто може очолити Службу судової охорони.

  1. В Україні

Як вберегти себе під час продажу товарів онлайн і не стати жертвою шахрайства

07:29, 20 серпня 2023
Головним правилом є дотримання правил платіжної безпеки.
Як вберегти себе під час продажу товарів онлайн і не стати жертвою шахрайства

У Кіберполіції розповіли українцям, як вберегти себе під час продажу товарів онлайн і не стати жертвою шахрайства.

Головним правилом є дотримання правил платіжної безпеки.

«Шахрай може діяти за таким сценарієм: шукає оголошення щодо продажу товарів на інтернет-майданчику, телефонує або пише продавцю в месенджер», – кажуть в поліції.

Потім аферист погоджується придбати товар. Він запевняє, що оформив покупку за допомогою сервісу доставки і пропонує продавцю перейти за індивідувальним посиланням.

Там нібито треба зазначити дані своєї карти для отримання оплати. Шахраї випитують у продавця залишок коштів на картці та смс-код від банку. Таким чином аферисти привласнюють кошти з рахунків.

«Щоб ввести в оману продавців, зловмисники створюють шахрайські сайти, які візуально схожі на справжні сайти відомих торгівельних інтернет-майданчиків. На таких підроблених сторінках також може бути форма спілкування в чаті, яка нічого спільного з реальною підтримкою відповідного сервісу не має», – підкреслюють у Кіберполіції. 

Правоохоронці рекомендують обговорювати деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або через його додаток.

І не варто вводити реквізитів платіжних карток (CVV-код, термін дії картки) на незнайомих платформах та передавати стороннім зазначену інформацію в інший спосіб.

Крім того, можна перевірити сайт онлайн-магазину на сервісі Кіберполіції «STOP FRAUD» за посиланням чи на сервісі Асоціації «ЄМА» CheckMyLink.

У поліції нагадують: схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому треба обов’язково читати відгуки про продавця та шукати історію роботи онлайн-магазину.  

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва