7 загиблих та 129 поранених: у Чернігові завершили рятувальну операцію

136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.

Рятувальну операцію у Чернігові завершено. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Загалом загинуло 7 людей, ще 129 отримали поранення (серед них 15 дітей)

«Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.

7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами», — зазначили в МВС.

Раніше МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

Додамо, що організатор виставки дронів Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігову.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що основні жертви обстрілу в Чернігові були поза межами драмтеатру. Постраждалі перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви.

Також у місті оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.

Крім того, в Чернігові росія зруйнувала дві пам'ятки архітектури. Вщент зруйновано Драматичний театр імені Т. Шевченка, пошкоджень зазнала П'ятницька церква.

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