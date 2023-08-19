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«Криміналістів» з Великої Палати ВС попросили висловитися щодо права на правову допомогу: це може стати їх третьою постановою за 2023 рік

У суддів Великої Палати Верховного Суду за кримінальною спеціалізацією, якщо вони візьмуться до розгляду цієї справи, зможе з’явитися третя постанова за 2023 рік.

У Великій Палаті ВС розповіли, як забезпечити єдність судової практики Верховного Суду

На розгляд Великої Палата потрібно передавати менше справ.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

МОН позбавлять повноважень щодо здійснення ліцензування освітньої діяльності

Повноваження МОН отримає Державна служби якості освіти.

У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.

  1. В Україні

7 загиблих та 129 поранених: у Чернігові завершили рятувальну операцію

19:12, 19 серпня 2023
136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.
7 загиблих та 129 поранених: у Чернігові завершили рятувальну операцію

Рятувальну операцію у Чернігові завершено. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Загалом загинуло 7 людей, ще 129 отримали поранення (серед них 15 дітей)

«Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.

7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами», — зазначили в МВС.

Раніше МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

Додамо, що організатор виставки дронів Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігову.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що основні жертви обстрілу в Чернігові були поза межами драмтеатру. Постраждалі перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви.

Також у місті оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.

Крім того, в Чернігові росія зруйнувала дві пам'ятки архітектуриВщент зруйновано Драматичний театр імені Т. Шевченка, пошкоджень зазнала П'ятницька церква.

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