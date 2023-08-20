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На испанском Тенерифе не утихают пожары: фото и видео

08:42, 20 августа 2023
к субботе днем было эвакуировано около 26 000 человек, по предварительным оценкам, в разы больше, чем накануне.
На испанском Тенерифе не утихают пожары: фото и видео
Источник фото: REUTERS/Nacho Doce

Тысячи людей были эвакуированы из своих домов на испанском острове Тенерифе в субботу, 19 августа, поскольку лесные пожары, бушующие на севере Тенерифе, до сих пор не удалось обуздать.

Об этом сообщает «Reuters».

Служба экстренной помощи Канарских островов сообщила, что к субботе днем было эвакуировано около 26 000 человек, по предварительным оценкам, в разы больше, чем накануне.

Пожар вспыхнул в среду, 16 августа, в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде – высочайшей вершины Испании – на фоне жаркой и сухой погоды.

По состоянию на обед субботы оно распространилось на площадь около 5000 гектаров вдоль 50-километрового периметра.

Пожар был такого масштаба, какого раньше не было на Канарских островах, заявил журналистам президент совета Тенерифе Роза Давила.

В Ла-Виктории на северо-западе острова некоторые эвакуированные люди получают медицинскую помощь.

Популярные туристические районы острова пока не пострадали, а два аэропорта работают в штатном режиме.

Источник фото: REUTERS/Nacho Doce

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