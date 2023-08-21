У Системі будівництва запрацював оновлений антикорупційний функціонал для аналізу кошторисної документації

Зокрема, тепер буде видно, скільки і на що витрачається, і будь-які махінації чи недоцільне витрачання коштів буде видно як на долоні.

Запрацював оновлений функціонал публікації відомостей про кошторисну документацію на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) щодо об’єктів, які будуються за державні чи публічні кошти. Про це повідомила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Вона наголосила, що це черговий антикорупційний інструмент в будівництві, який реалізовується через е-систему. Зокрема, тепер буде видно, скільки і на що витрачається, і будь-які махінації чи недоцільне витрачання коштів буде видно як на долоні.

«Якщо раніше, через запровадження воєнного стану, в кошторисі були доступні загальні показники, такі як будівельні роботи, чи їх загальна вартість, то в оновленому функціоналі додано можливість завантажити файли з деталізованими даними. Тобто відтепер можна вивчити, як розподіляються кошти на всіх етапах будівельного проєкту, включаючи вартість робіт, устаткування, меблі, інвентар та інші витрати. Це дозволить більш точно оцінити вартість та розподіл фінансових ресурсів, а також відстежувати, чи відповідають витрати запланованим обсягам», – зазначила Шуляк.

Нардеп наголосила, що оновлення функціонала публікації відомостей дозволить громадськості та зацікавленим особам перевіряти витрати публічних коштів на будівництво.

«Громадськість стає більш поінформованою щодо використання публічних коштів у сфері будівництва. Зокрема, вона зможе відстежувати відповідність витрат на будівельні проєкти та чи відповідають вони реальним потребам суспільства. Це, своєю чергою, допомагає підвищити рівень довіри громадськості до влади та державних органів. Адже саме прозорість у витратах публічних коштів є однією з ключових складових довіри до державних інституцій», – наголосила Шуляк.

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