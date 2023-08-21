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  1. В Украине

В Системе строительства заработал обновленный антикоррупционный функционал для анализа сметной документации

16:14, 21 августа 2023
В частности, теперь будет видно, сколько и на что тратится, и любые махинации или нецелесообразное расходование средств будут видны как на ладони.
В Системе строительства заработал обновленный антикоррупционный функционал для анализа сметной документации

Заработал обновленный функционал публикации сведений о сметной документации на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) относительно объектов, строящихся за государственные или публичные средства. Об этом сообщила глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что это очередной антикоррупционный инструмент в строительстве, реализуемый через е-систему. В частности, теперь будет видно, сколько и на что тратится, и любые махинации или нецелесообразное расходование средств будут видны как на ладони.

«Если раньше, из-за введения военного положения, в смете были доступны общие показатели, такие как строительные работы или их общая стоимость, то в обновленном функционале добавлена возможность загрузить файлы с детализированными данными. То есть теперь можно изучить, как распределяются средства на всех этапах строительного проекта, включая стоимость работ, оборудование, мебель, инвентарь и другие расходы. Это позволит более точно оценить стоимость и распределение финансовых ресурсов, а также отслеживать, соответствуют ли расходы планируемым объемам», – отметила Шуляк.

Нардеп подчеркнула, что обновление функционала публикации сведений позволит общественности и заинтересованным лицам проверять расходы публичных средств на строительство.

«Общественность становится более информированной об использовании публичных средств в сфере строительства. В частности, она сможет отслеживать соответствие расходов на строительные проекты и отвечают ли они реальным потребностям общества. Это, в свою очередь, помогает повысить уровень доверия общественности к власти и государственным органам. Ведь именно прозрачность расходов публичных средств является одной из ключевых составляющих доверия к государственным институтам», – подчеркнула Шуляк.

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