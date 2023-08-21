УЗ показала модернизированные плацкартные вагоны на маршруте Киев — Черновцы, фото

Эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця показала фото обновленных плацкартных вагонов на маршруте Киев — Черновцы.

«Добавляем свежедернированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев — Черновцы», - говорится в сообщении.

В УЗ отмечают, что эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение.

Капитально-восстановительный ремонт проходил на мощностях Укрзализныци.

Ранее мы писали, что Укрзализныця запускает в продажу билеты на новый международный поезд «Киев – Хелм».

Также мы сообщали, что польская железная дорога в сентябре начинает ремонтные работы. Как изменится курсирование рейсов в этом направлении из Украины.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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