Украина сможет использовать F-16 только на своей территории – министр обороны Дании

ВСУ смогут использовать истребители F-16 для вытеснения врага с территории Украины.

Как ранее сообщалось, Дания подтвердила согласие передать Украине истребители F-16.

В понедельник, 21 августа, министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что ВСУ могут использовать истребители F-16, которые получат от Дании и Нидерландов, только на своей территории, передает Reuters.

«Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более. Такие условия - будь то танки, истребители или что-то еще», - сказал министр.

Напомним, что Нидерланды и Дания обязались передать Украине истребители F-16.

Зеленский уточнил, что Украина получит 42 самолета F-16.

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