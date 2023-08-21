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Кто претендует на руководителя Службы судебной охраны: стали известны фамилии

Судебно-юридической газете стало известно, кто может возглавить Службу судебной охраны.

Верховная Рада урегулирует правотворческую деятельность законопроектом Руслана Стефанчука

Законопроект Руслана Стефанчука о правотворческой деятельности будет принят в целом, – Комитет.

Хаотическое обжалование ПФУ решений судов, вынесенных в пользу граждан, может быть признано злоупотреблением процессуальными правами - Верховный Суд

Верховный Суд вынес отдельное определение об установленных фактах злоупотребления процессуальными правами территориальным органом Пенсионного фонда Украины во время обжалования судебных решений.

Совет судей обратится к Денису Шмыгалю по поводу исключения санатория «Шкло» из перечня объектов на приватизацию

Санаторий «Шкло», имеющий разрешение на добычу минеральных лечебных вод, можно использовать по назначению – как лечебное учреждение, а не передавать в частные руки.

Руководство ГСА своими действиями может заблокировать проведение открытого конкурса в Киевский апелляционный суд, – комментарий Ярослава Головачева

Председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев: «Создается впечатление, что руководство ГСА или не имеет представления, как работает суд апелляционной инстанции, или же в его решении инициировать вопрос о командировке одного судьи присутствует какая-то другая составляющая, или вообще это только первый шаг к блокированию проведения конкурсного отбора судей на вакантные должности судей Киевского апелляционного суда».

  1. В Украине

Украина сможет использовать F-16 только на своей территории – министр обороны Дании

12:58, 21 августа 2023
ВСУ смогут использовать истребители F-16 для вытеснения врага с территории Украины.
Украина сможет использовать F-16 только на своей территории – министр обороны Дании

Как ранее сообщалось, Дания подтвердила согласие передать Украине истребители F-16.

В понедельник, 21 августа, министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что ВСУ могут использовать истребители F-16, которые получат от Дании и Нидерландов, только на своей территории, передает Reuters.

«Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более. Такие условия - будь то танки, истребители или что-то еще», - сказал министр.

Напомним, что  Нидерланды и Дания обязались передать Украине истребители F-16.

Зеленский уточнил, что Украина получит 42 самолета F-16.

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