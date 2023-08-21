Выселение за неуплату за питание: украинские беженцы в Ирландии заявили о «дискриминации»

В Ирландии украинским беженцам грозит выселение за отказ платить за питание, когда беженцам других стран такое требование не ставится.

Источник фото: Visit Ukraine

Граждане Украины, которые находятся в статусе беженцев и проживают в гостинице в ирландском графстве Мейо, обеспокоены относительно объявленного решения правительства по оплате собственных расходов на питание, – сообщает Sundayworld.

В начале 2022 года правительство Ирландии объявило, что украинские беженцы, проживающие в гостиницах и других местах с обслуживанием, должны будут платить за питание 10 евро со взрослого и 5 евро с ребенка ежедневно.

Однако такое решение встретило сопротивление со стороны жителей отеля Breaffy Woods вблизи Каслбара, графство Ко-Майо, в котором проживают 333 украинских беженца и 132 лица, ищущих международной защиты из других стран.

В письме, направленном руководству отеля, украинские жители заявили, что еда не соответствует «здоровым стандартам», установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и «не эквивалентна предложенной цене».

В письме они выражают свою «обеспокоенность и коллективное несогласие» и утверждают, что мигранты из других стран, находящиеся в центре, не платят за питание.

«Администрация отеля не обязывает жителей других национальностей платить за питание, что можно расценивать как дискриминацию», – говорится в письме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.