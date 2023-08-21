BMW та Audi відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення – ЗМІ

Власники цих авто не зможуть зробити дублікат ключів.

Джерело фото: audi-mediacenter.com

Німецькі автоконцерни BMW та Audi відключили російських дилерів від програмного забезпечення. Про це пише Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Зазначається, що російським власникам автомобілів BMW та Audi тепер недоступна історія технічного обслуговування авто, оновлення медіасистеми та прошивки різних блоків авто.

Крім того, власники цих авто не зможуть зробити дублікат ключів, а також невідомо, чи зможуть дилери проводити діагностику машин.

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