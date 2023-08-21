Київ отримав 3 міські автобуси та 3 карети швидкої допомоги, — Кличко

Автобуси незабаром вийдуть на маршрути, а автівки «швидкої» — заступлять на чергування.

У понеділок, 21 серпня, Київ отримав від українських благодійників 3 міських автобуси Mercedes Citaro. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Автобуси придбала в Німеччині компанія «Київпассервіс» і подарувала місту.

«Ці автобуси у гарному технічному стані й вже незабаром вийдуть на маршрути Києва», — зазначив Кличко.

Мер додав, що нещодавно від німецького міста-партнера Гамбург українська столиця отримала 3 карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter.

«Ці автівки особливі тим, що мають потужні двигуни та спарені ззаду колеса. А також великий салон для транспортування хворих. Машини вже дооснащують відповідно до наших вимог. І незабаром вони заступлять на чергування у столиці», — зазначив Кличко.

Загалом від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів і благодійників в якості допомоги:

47 сучасних карет швидкої допомоги

41 пожежний автомобіль

82 міських автобуси.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.