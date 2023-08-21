Хто претендує на очільника Служби судової охорони: стали відомі прізвища

Судово-юридичній газеті стало відомо, хто може очолити Службу судової охорони.

Як відомо, посада голови Служби судової охорони тривалий час вакантна. Нещодавно Вища рада правосуддя призначила т. в. о. голови Служби Павла Трясуна.

Нагадаємо, сам конкурс відбудеться у приміщенні ДСА 25 серпня.

«Судово-юридичній газеті» стали відомі прізвища кандидатів на посаду голови Служби судової охорони. Слід зауважити, що наразі ССО повністю закрила дані стосовно своїх керівників та керівник теруправлінь. Тож, ми проаналізували дані з відкритих джерел.

Отже, на цю посаду претендують:

Білецький Олег Вячеславович.

Згідно відкритих даних, Олег Білецький займав посаду начальника управління по роботі з персоналом центрального органу управління Служби судової охорони. У липні 2022 року тимчасово виконував обов’язки голови ССО.

Коваленко Ігор Олександрович, за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ займає посаду керівника Територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області

Лісниченко Олексій Володимирович, за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ у 2003 році займала посаду заступника начальника Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

Лущай Руслан Олександрович, за даними з відкритих джерел особа з таким ПІБ у 2019 році була прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату ДБР, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних ДБР‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях.

Малихін Павло Володимирович, за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ була керівником Військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області.

Мержук Володимир Петрович, особа з таким ПІБ, була кандидатом до ТУ ДБР у Хмельницьку та у 2015 році – кандидатом до Управління по роботі з громадськістю НАБУ. Також особа з таким ПІБ була співробітником міліції УМВС в Хмельницькій області.

Мірошников Іван Юрійович, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Був кандидатом на посаду члена ВККС у 2022 році. До фінального списку не потрапив.

Мороз Віктор Анатолійович – заступник голови Служби судової охорони, був т. в. о. голови Служби.

Обушенко Олександр Миколайович, займав у 2021 році посаду заступника начальника управління – начальника відділу кадрового забезпечення управління по роботі з персоналом центрального органу управління Служби судової охорони.

Прудиус Євгеній Пилипович – у 2019 призначили начальником територіального управління Служби судової охорони у Вінницькій області.

Смолянінов Юрій Сергійович – за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ була у 2020 році першим заступником начальника Головного сервісного центру МВС.

Трясун Павло Ростиславович, т. в. о. голови Служби судової охорони

Царенко Олексій Михайлович за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ була очільником Службі автомобільних доріг Кіровоградщини, радником Запорізького міського голови.

Нагадаємо, що за умовами конкурсу голова Служби судової охорони буде отримувати посадовий оклад у 40 тисяч грн. Грошове забезпечення голови ССО відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Автор: Наталя Мамченко

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