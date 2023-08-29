У Ватикані пояснили слова Папи Римського про «велич росіян»

Там зазначили, що таким чином понтифік «не хотів вихваляти імперіалістську логіку».

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У Ватикані пояснили що понтифік не хотів "вихваляти імперіалістську логіку", а натомість прагнув "підбадьорити" молодих росіян-католиків. Про це заявив директор Зали друку Ватикану Маттео Бруні.

"У словах привітання, спонтанно звернених до деяких молодих російських католиків кілька днів тому, як явно випливає з контексту, в якому вони були вимовлені, Папа хотів підбадьорити молодих людей, щоб вони зберігали і просували те, що є позитивним у великому російському культурно-духовному. спадщині, і, безумовно, не мав наміру вихваляти імперіалістську логіку та правителів, яких згадав, щоб вказати на деякі відповідні історичні періоди", – зазначив Бруні.

Нагадаємо, що українці слова Папи Римського сприйняли болісно. У МЗС висловили жаль у зв’язку з тим, що Папа "поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців".

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