Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судова охорона повинна фіксувати громадян, які приходять в суди та вживати заходи для припинення неправомірних дій – ВРП

У Вищий раді правосуддя відреагували на випадки порушення порядку в судових засіданнях та приміщеннях судів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

«Звільнено та призначено 4-х Генпрокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ», - у Комітеті Ради відзвітували про досягнення за чотири роки

У Комітеті правоохоронної діяльності похвалилися досягненнями за 4 роки роботи: «звільнено та призначено 4-х Генеральних прокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ України».

Суддя виправдав військовозобов’язаного, який не з’явився за повісткою, вказавши, що закони України є «авторськими творами»

Юридична спільнота обговорює виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до військкомату – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень.

У парламенті з’явилося вісім проектів постанов про скасування голосування за закон Руслана Стефанчука про правотворчу діяльність

Голосування за закон про правотворчу діяльність пропонують скасувати – з’явилося вісім проектів постанов.

  1. В Україні

У Ватикані пояснили слова Папи Римського про «велич росіян»

15:50, 29 серпня 2023
Там зазначили, що таким чином понтифік «не хотів вихваляти імперіалістську логіку».
У Ватикані пояснили слова Папи Римського про «велич росіян»
Фото: GETTY I MAGES
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Ватикані пояснили що понтифік не хотів "вихваляти імперіалістську логіку", а натомість прагнув "підбадьорити" молодих росіян-католиків. Про це заявив директор Зали друку Ватикану Маттео Бруні.

"У словах привітання, спонтанно звернених до деяких молодих російських католиків кілька днів тому, як явно випливає з контексту, в якому вони були вимовлені, Папа хотів підбадьорити молодих людей, щоб вони зберігали і просували те, що є позитивним у великому російському культурно-духовному. спадщині, і, безумовно, не мав наміру вихваляти імперіалістську логіку та правителів, яких згадав, щоб вказати на деякі відповідні історичні періоди", – зазначив Бруні.

Нагадаємо, що українці слова Папи Римського сприйняли болісно. У МЗС висловили жаль у зв’язку з тим, що Папа "поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців".

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва