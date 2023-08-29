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  1. В Україні

«Списала» півсотні ухилянтів за понад 10 млн грн хабарів: на Київщині викрили очільницю військової медкомісії

16:11, 29 серпня 2023
Вона робила фіктивні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я.
«Списала» півсотні ухилянтів за понад 10 млн грн хабарів: на Київщині викрили очільницю військової медкомісії
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Правоохоронці зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, посадовиця діяла у складі злочинної групи, до якої входило щонайменше 5 осіб. Серед них – керівник відділення місцевого військкомату зі своїм підлеглим.

«За хабарі фігуранти пропонували потенційним призовникам свою «допомогу» в ухиленні від військової служби на підставі фіктивних документів про «погане» здоров’я.

Вартість корупційної «послуги» становила до 7 тис. американських доларів з одного ухилянта.

За наявними даними, посадовці «опрацювали» через злочинну схему більше 50 осіб, які хотіли ухилитися від призову і втекти за кордон», — йдеться у повідомленні.

Таким чином організатори оборудки «заробили» понад 10 млн грн.

Для пошуку клієнтів та передачі грошей вони діяли з двома спільниками – колишнім військкоматівцем та його сином.

«При цьому сама очільниця військової медкомісії особисто підписувала довідки про непридатність до призову за станом здоров’я без фактичного проходження медогляду військовозобов’язаними.

Потім на підставі фіктивних лікарських документів посадовці військкомату «списували» ухилянтів з військового обліку», — зазначили в СБУ.

Наразі очільниці військової медкомісії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Раніше за 332 статтею було кваліфіковано також злочинні дії начальника відділення військкомату і ще двох спільників.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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