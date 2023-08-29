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«Звільнено та призначено 4-х Генпрокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ», - у Комітеті Ради відзвітували про досягнення за чотири роки

15:35, 29 серпня 2023
У Комітеті правоохоронної діяльності похвалилися досягненнями за 4 роки роботи: «звільнено та призначено 4-х Генеральних прокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ України».
«Звільнено та призначено 4-х Генпрокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ», - у Комітеті Ради відзвітували про досягнення за чотири роки
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 29 серпня зробив допис про звіт роботи Комітету за чотири роки. Отже, одне з ключових досягнень, як вказали в дописі Комітету, це кадрові зміни у керівництві Офісу Генпрокурора та МВС.

Зокрема, як зазначили у Комітеті, «ключове за цей період:

  • звільнено та призначено 4-х Генеральних прокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ України;
  • встановлено кримінальну відповідальність за «кнопкодавство»;
  • після рішення Конституційного Суду України повернено кримінальну відповідальність за недостовірне декларування;
  • ухвалено Закон щодо виконання рішень ЄСПЛ, яким передбачається можливість заміни покарання у вигляді довічного позбавлення волі більш мʼяким та можливість застосування умовно-дострокового звільнення до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі…».

Також в якості досягнень, це підтримання Закону, «яким пропонується новий «сучасний» вид покарання без ізоляції від суспільства із покладанням на засудженого низки обовʼязків - пробаційний нагляд.

«4 роки роботи в Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності. 158 засідань Комітету і 103 прийняті Закони

Це результат роботи всіх членів Комітету На щастя Колеги з різних фракцій та груп по державницькі підійшли до роботи в Комітеті, за часів війни багато зроблено але і багато попереду, тож ПРАЦЮЄМО», - підсумував голова Комітету Сергій Іонушас.

Автор: Наталя Мамченко

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