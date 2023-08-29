У Челябінській області рф розбився гелікоптер Мі-8: ніхто не вижив

Попередньо борт належав фсб рф.

Чергова авіакатастрофа сталася у росії. У Челябінській області розбився гелікоптер Мі-8.

У результаті падіння загинули троє людей. Йдеться про екіпаж - командира, правого льотчика і бортінженера.

За попередньою інформацією гелікоптер належав фсб рф.

Зазначається, що Мі-8 упав у лісі за 500 метрів від селища Прудний. Поруч траса М5 та військовий аеродром Шагол.

Пропагандистські канали пишуть, що вертоліт впав "через погану видимість". Мовляв, міг "зачепитися за високовольтні дроти ".

Нагадаємо, що днями у рф розбився літак, на борту якого був ватажок "Вагнера" Пригожин.

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