«З вуст Папи звучать великодержавні ідеї росії, — у МЗС прокоментували заяву понтифіка про «велич рф»

У МЗС підкреслили, що саме такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Папи Римського Франциска, який назвав росіян "спадкоємцями великої імперії, великої матінки-росії".

Речник МЗС Олег Ніколенко висловив жаль, що Франциск поширює російські великодержавні наративи, якими Москва виправдовує свою агресивну політику і вбивства українців.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності росії, свідомо або несвідомо, лунають з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, саме полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", – написав він у Фейсбук.

Ніколенко зазначив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою"с в порятунку "великої Матінки росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців.

Нагадаємо, що в рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі Папа Римський виступив з промовою, де заявив, що росіяни - спадкоємці "великої" країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших "імперців" росії.

У цьому контексті він закликав росіян "не забувати про свою спадщину" і сказав їм "спасибі" за їх спосіб бути "росіянами".

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.