«Из уст Папы звучат великодержавные идеи россии, — в МИД прокомментировали заявление понтифика о «величии рф»

В МИД подчеркнули, что именно такой империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Папы Римского Франциска, назвавшего россиян "наследниками великой империи, великой матушки-россии".

Представитель МИД Олег Николенко выразил сожаление, что Франциск распространяет российские великодержавные нарративы, которыми Москва оправдывает свою агрессивную политику и убийства украинцев.

"Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности россии, сознательно или бессознательно, раздаются из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, именно состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", – написал он в Фейсбук.

Николенко отметил, что именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матушки россии" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев.

Напомним, что в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге Папа Римский выступил с речью, где заявил, что россияне – наследники "большой" страны и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других "имперцев" россии.

В этом контексте он призвал россиян "не забывать о своем наследии" и сказал им "спасибо" за их способ быть "россиянами".

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