ВСП уволил четырех судей в отставку

Во вторник, 29 августа, Высший совет правосудия рассмотрел материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.
ВСП решила уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Владимирскую Ирину Николаевну – с должности судьи Селидовского городского суда Донецкой области;
Орешкину Элину Валерьевну – с должности судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;
Чишия Степана Степановича – с должности судьи Любомльского районного суда Волынской области;
Виниченко Любовь Николаевну – с должности судьи Днепровского районного суда в Киеве.
Ранее сообщалось, что обнародовали новый временный штат судов первой и апелляционной инстанций на 2023 год.
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