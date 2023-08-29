ВСП уволил четырех судей в отставку

Четыре судьи подали заявления об отставке.

Во вторник, 29 августа, Высший совет правосудия рассмотрел материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

ВСП решила уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Владимирскую Ирину Николаевну – с должности судьи Селидовского городского суда Донецкой области;

Орешкину Элину Валерьевну – с должности судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Чишия Степана Степановича – с должности судьи Любомльского районного суда Волынской области;

Виниченко Любовь Николаевну – с должности судьи Днепровского районного суда в Киеве.

Ранее сообщалось, что обнародовали новый временный штат судов первой и апелляционной инстанций на 2023 год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.