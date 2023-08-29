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В Госспецсвязи предупредили о хакерах, атакующих украинские органы юстиции и нотариусов

17:06, 29 августа 2023
Злоумышленники распространяют электронные письма с вложениями в виде BZIP, GZIP или RAR-архива.
В Госспецсвязи предупредили о хакерах, атакующих украинские органы юстиции и нотариусов
Изображение: freepik.com
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Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, сообщает о длительной активности хакеров, направленной на органы юстиции и нотариата.

«Злоумышленники распространяют электронные письма с вложениями в виде BZIP, GZIP или RAR-архива. Открытие файла в конечном итоге приводит к поражению компьютера вредоносной программой AsyncRAT, предоставляющей удаленный доступ к устройству», - говорится в сообщении.

В то же время, специалисты CERT-UA отмечают, что при рассылке электронных писем хакеры используют специфические темы и названия файлов. Например: «Письмо отдела по вопросам нотариата в Днепропетровской области.rar», «Письмо к сведению и исполнению.cmd», «Письмо МЮУ для доведения до сведения и учета в работе.exe.bzip».

«Это позволяет предположить, что главные цели злоумышленников - именно украинские органы юстиции и нотариата», - пишут в Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины отслеживает злонамеренную активность.

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