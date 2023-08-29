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  1. В Україні

У Держспецзв'язку попередили про хакерів, які атакують українські органи юстиції та нотаріусів

17:06, 29 серпня 2023
Зловмисники розповсюджують електронні листи із вкладеннями у вигляді BZIP, GZIP чи RAR-архіву.
У Держспецзв'язку попередили про хакерів, які атакують українські органи юстиції та нотаріусів
Зображення: freepik.com
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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про тривалу активність хакерів, спрямовану на органи юстиції та нотаріату України.

«Зловмисники розповсюджують електронні листи із вкладеннями у вигляді BZIP, GZIP чи RAR-архіву. Відкриття файлу зрештою призводить до ураження комп’ютера шкідливою програмою AsyncRAT, яка надає віддалений доступ до пристрою», - сказано у повідомленні.

Водночас фахівці CERT-UA зауважують, що при розсиланні електронних листів хакери використовують специфічні теми та назви файлів. Наприклад: «Лист відділу з питань нотаріату у Дніпропетровській області.rar», «Лист до відома та виконання.cmd», «Лист МЮУ для доведення до відома та врахування в роботі.exe.bzip».

«Це дозволяє припустити, що головні цілі зловмисників – саме українські органи юстиції та нотаріату», - пишуть у Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України відстежує зловмисну активність.

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