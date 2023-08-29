Смерть полковника СБУ Дмитра Бакаєва: оприлюднили фото з кабінету правоохоронця

Полковника СБУ Дмитра Бакаєва знайшли застреленого у своєму кабінеті.

Як раніше повідомлялося, співробітника СБУ знайшли мертвим у його кабінеті в Києві.

За даними ЗМІ, загиблим виявився полковник СБУ Дмитро Бакаєв. У його кабінеті правоохоронці виявили пістолет Макарова і рапорт. У рапорті офіцер звинувачує свого начальника у приниженні честі і гідності. Фото з місця події опублікувало видання «Обозреватель».

Зазначається, що на тілі було виявлено вогнепальне поранення голови, що проходить крізь праву скроневу ділянку. У момент огляду тіло лежало на спині поряд із робочим столом. На підлозі біля лівої ноги знайшли пістолет Макарова, який є службовою вогнепальною зброєю.

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