Смерть полковника СБУ Дмитрия Бакаева: обнародовали фото из кабинета правоохранителя

Полковник СБУ Дмитрий Бакаев был обнаружен застреленным в своем кабинете.

Как ранее сообщалось, сотрудник СБУ был найден мертвым в его кабинете в Киеве.

По данным СМИ, погибшим оказался полковник СБУ Дмитрий Бакаев. В его кабинете правоохранители обнаружили пистолет Макарова и рапорт. В рапорте офицер обвиняет своего начальника в унижении чести и достоинства. Фото с места события опубликовало издание «Обозреватель».

Отмечается, что на теле было обнаружено огнестрельное ранение головы, проходящее сквозь правый височный участок. В момент осмотра тело лежало на спине рядом с рабочим столом. На полу у левой ноги был найден пистолет Макарова, являющийся служебным огнестрельным оружием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.