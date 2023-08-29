Суд признал недействительными договоры, заключенные в условиях реального конфликта интересов на Харьковщине

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление НАПК.

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Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о признании недействительными договоров аренды земельных участков коммунальной собственности сельскохозяйственного назначения.

Ранее НАПК установило, что указанные договоры, действуя в условиях реального конфликта интересов, заключил сельский председатель одной из территориальных общин на Харьковщине. Арендатором земельных участков стал его сын.

Своими действиями председатель совета нарушил требования ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как пише НАПК, вину должностного лица в совершении правонарушения установлено судебным решением.

Заключение сделки в результате совершения связанного с коррупцией правонарушения является основанием признания ее недействительной, согласно ст. 67 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Теперь земля, принадлежащая местной общине, может быть передана в пользование повторно.

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